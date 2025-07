Aposta de Campos acerta a quina da Mega-Sena e fatura R$ 63 mil

Uma aposta feita em Campos do Jordão acertou cinco das seis dezenas da Mega-Sena, sorteada na noite de terça-feira (8), e faturou um prêmio de R$ 63,4 mil. Ninguém acertou o prêmio principal, que acumulou em R$ 32 milhões.

A aposta premiada na cidade da Serra da Mantiqueira foi feita na Lotérica Sabor da Sorte, na Vila Jaguaribe, com seis dezenas, em um jogo simples que custa R$ 5.