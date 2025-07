Menina de 12 anos some após conversar com homem em jogo online

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“A gente suspeita que ela foi se encontrar com esse homem com quem ela fica conversando no joguinho online, tinha até o WhatsApp dele, só que eu ligo e ele me bloqueou, está só na caixa postal”, detalhou a mãe, em entrevista ao G1.

Ao descobrir que a filha conversava com o homem, um dia antes do desaparecimento, a mãe orientou a menina a "tomar cuidado". “Me sinto abalada, perdida. Estou muito angustiada, sem comer”, desabafou a mãe.