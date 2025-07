PM prende 4 por tráfico durante Operação Impacto em São José

Durante a Operação Impacto contra o tráfico de drogas em São José dos Campos, na tarde de terça-feira (8), policiais militares da Força Tática do 1º BPM/I prenderam quatro suspeitos na região norte da cidade.

As equipes se deslocaram até a rua José Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte, local conhecido como ponto de tráfico, segundo a PM. Com a chegada das viaturas, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos e abordados.