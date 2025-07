Jacareí confirma 6ª morte por dengue; Ilhabela tem 1º óbito

Em Jacareí, a vítima é uma idosa de 70 anos, moradora do bairro Vila Zezé, que morreu no dia 5 de julho. Ela tinha comorbidades. O Instituto Adolfo Lutz fez os exames e confirmou resultado positivo para dengue, na terça-feira (8).

A Prefeitura de Jacareí confirmou a sexta morte por dengue na cidade em 2025. No Litoral Norte, depois de Caraguatatuba, Ilhabela registrou o primeiro óbito pela doença no ano.

O Painel da Dengue do governo estadual aponta a primeira morte por dengue em Ilhabela. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a morte foi no dia 24 de abril e a vítima é uma idosa de 100 anos.

Com mais essas duas mortes, sobe para 18 o número de óbitos por dengue no Vale do Paraíba neste ano. A região tem 18,8 mil casos confirmados e mais 14 mortes em investigação, além de 4.055 casos suspeitos da doença.

Das 18 mortes, seis vítimas fatais da doença eram de Jacareí – três mulheres, de 94, 70 e 34 anos, e três homens de 68, 66 e 60 anos.