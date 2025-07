Vento intenso derruba árvore de grande porte sobre casa na região

Uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência no bairro Sertão do Araribá, em Ubatuba, na manhã de terça-feira (8), por volta das 8h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O incidente, segundo o Corpo de Bombeiros, foi causado possivelmente pelos fortes ventos registrados na região nas primeiras horas do dia.