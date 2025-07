Vídeo mostra ateliê atingido por incêndio na região; ASSISTA

Vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra a destruição que o fogo causou em um ateliê, de aproximadamente 90 metros quadrados, localizado na região central de Ubatuba.

O espaço foi atingido por um incêndio nessa terça-feira (8). O fogo teve início por volta das 23h40. O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado e conseguiu controlar as chamas antes que elas se alastrassem para imóveis vizinhos.