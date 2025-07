Supercarga de 800 toneladas e 135m vai cruzar a Via Dutra no Vale

Um conjunto transportador com 135 metros de comprimento, 6 m de largura e pesando mais de 800 toneladas vai passar pela rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, a partir de quinta-feira (10) levando uma carga especial. Trata-se do maior conjunto transportador e carga a transitar pela estrada federal.

As equipes de Operações e Planejamento da concessionária CCR RioSP estão se preparando para acompanhar o deslocamento da supercarga de tamanho inédito na Via Dutra.