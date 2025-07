Mãe vai doar órgãos de jovem linchado e morto em rodeio no Vale

A mãe do jovem Guilherme Araújo Cabral Alvarelo, de 21 anos, decide doar os órgãos do filho que foi linchado por cerca de 10 pessoas e morto no Rodeio de Piquete. Ele teve o óbito confirmado por volta das 18h da terça-feira (8), depois que o protocolo de morte cerebral foi confirmado pela Santa Casa de Lorena.

A mãe de Guilherme, Suelen Cabral, disse que o filho segue ligado às máquinas até a retirada dos órgãos. Segundo ela, os órgãos irão salvar nove vidas.