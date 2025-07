Banda Skaya faz show gratuito em Taubaté e participação especial

A banda Skaya, formada por músicos de Taubaté e São José dos Campos, se apresenta nesta quarta-feira (9), feriado, às 17h, no Sesc Taubaté. O show gratuito contará com a participação especial de Di Melo, ícone da black music brasileira e autor do sucesso Kilariô, presente na série Ayrton Senna, da Netflix.

O encontro marca o lançamento de Skaleta, nova música autoral da banda Skaya, que já está disponível no YouTube. A parceria entre os músicos celebra ainda os 50 anos do disco Kilariô, que revelou canções como A Vida em Seus Métodos Diz Calma. O álbum terá uma nova edição em vinil lançada ainda este ano.