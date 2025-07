Homem é preso com tijolo de maconha e dinheiro de facção no Vale

Um homem foi preso nesta terça-feira (9) por tráfico de drogas em Guaratinguetá. A prisão foi realizada por policiais militares da ROCAM, do 23º Batalhão da Polícia Militar do Interior, durante a Operação Impacto de Combate ao Tráfico de Drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A equipe patrulhava o Residencial Flamboyant I quando abordou o suspeito em atitude considerada suspeita. Durante a revista e a vistoria no local, os policiais localizaram um tijolo de maconha e uma quantia em dinheiro, que segundo a PM, pertence a uma facção criminosa que atua na região.