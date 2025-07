Mulher de bicicleta morre após ser atropelada por caminhonete

Uma ciclista morreu na manhã desta terça-feira (8) após ser atropelada por uma caminhonete enquanto trafegava pela BR-163. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente aconteceu no km 596 da rodovia, em Nova Mutum, no interior de Mato Grosso. A concessionária Nova Rota do Oeste, responsável pela administração da via, foi acionada por volta das 5h53 para atender à ocorrência.