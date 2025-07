Carro de Jair Renan é ginchado em S. José após infração

Segundo a Prefeitura de São José, o automóvel, um Volkswagen Jetta, não estava registrado em nome do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, havia uma comunicação de venda indicando Jair Renan como possível comprador.

O veículo foi levado para um pátio na cidade vizinha de Palhoça. A empresa responsável pela guarda do automóvel informou que não pode divulgar informações sobre veículos pertencentes a terceiros.

De acordo com o Detran, para a retirada do carro do pátio, o proprietário precisa realizar a transferência oficial para o seu nome. O veículo também não aparece na declaração de bens apresentada por Jair Renan à Justiça Eleitoral nas últimas eleições, quando foi eleito vereador.

A apreensão aconteceu após Jair Renan participar do Encontro Estadual do PL Jovem, realizado na Arena Opus, em São José. O veículo foi removido nas proximidades de um restaurante localizado no Centro Histórico da cidade, a cerca de oito quilômetros do local do evento. Até o momento, o vereador não se pronunciou sobre o caso.