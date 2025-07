Brigou por droga, matou idoso em condomínio e ocultou o corpo

Um homem de 38 anos foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, após a morte de um idoso de 66 anos em maio deste ano. A vítima foi assassinada por estrangulamento.

O crime ocorreu em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, Agostinho Dias de Assis, era funcionário e morador de um condomínio da cidade. O autor do crime, identificado como Ademir Rodrigues Costa, era conhecido da vítima e chegou a ser flagrado por câmeras de segurança entrando e saindo do local nos dias que sucederam o crime.