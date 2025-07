Após enchentes no Texas, 2 meninas são encontradas sem vida

As vítimas foram identificadas como Renee Smajstrla, de 8 anos, e Janie Hunt, de 9 anos. Ambas estavam entre os menores procurados pelas equipes de resgate desde o início da tragédia. A confirmação das mortes foi divulgada por familiares nas redes sociais e noticiada por veículos da imprensa americana, como o New York Post.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O tio de Renee agradeceu o apoio recebido durante os dias de buscas. Em publicação nas redes, ele destacou o papel das orações e da mobilização online para ajudar na localização da sobrinha, mesmo com o desfecho trágico.

As chuvas intensas que atingiram o estado causaram o transbordamento do Rio Guadalupe, que subiu mais de seis metros em menos de duas horas. A correnteza repentina surpreendeu o grupo de crianças e adultos no local do acampamento.

As autoridades locais continuam as buscas pelas demais vítimas. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado das outras crianças desaparecidas. Equipes de emergência seguem atuando na região atingida pela cheia.