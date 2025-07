Roupa Nova e Natiruts se apresentam em SJC neste fim de semana

Na sexta, o Natiruts traz à cidade a turnê de despedida Leve com Você, que já passou por 14 cidades e reuniu mais de 620 mil pessoas. Com mais de 25 anos de trajetória, o grupo se despede dos palcos com repertório que inclui sucessos como Presente de um Beija-Flor, Liberdade pra Dentro da Cabeça e Natiruts Reggae Power.

São José dos Campos recebe dois shows de artistas consagrados da música brasileira neste fim de semana. A banda Natiruts se apresenta na sexta-feira (11), enquanto o grupo Roupa Nova sobe ao palco no sábado (12). As apresentações acontecem na Farma Conde Arena, no Jardim das Indústrias.

No sábado, é a vez do Roupa Nova, que retorna à cidade com a turnê Simplesmente Roupa Nova. No repertório, músicas que marcaram gerações, como Dona, Whisky a Go Go, Volta pra Mim e A Viagem.

Os ingressos para as duas apresentações estão disponíveis online. Para o show do Natiruts, a venda é feita pelo site icones.com.br, e para o show do Roupa Nova, pelo site appticket.com.br. Há opções em diferentes setores, como arquibancada, área VIP, camarotes e bistrôs.

Os portões da Farma Conde Arena abrem às 18h nos dois dias. Os eventos são organizados pela produtora Zé Eventos.