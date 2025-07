São José Futsal visita o Praia Grande pelo Campeonato Paulista

Após sequência positiva na LNF (Liga Nacional de Futsal), o São José Futsal volta suas atenções para o Campeonato Paulista nesta semana. Com duas vitórias seguidas pela LNF e três jogos de invencibilidade, a equipe joseense tenta manter o embalo também no estadual. Nesta quarta-feira (10), às 20h, joga contra o Praia Grande, no Ginásio Presidente Ciro 2, em São Paulo.

Pelo Paulista, o São José soma dois jogos sem derrotas. Após perder na segunda rodada, o time empatou com a AABB fora de casa e superou a Wimpro jogando na Farma Conde Arena. Agora, o desafio será como visitante. O duelo desta noite marca mais uma oportunidade para o time do técnico Gabriel Oliveira seguir subindo na tabela da competição.