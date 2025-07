Jovem e bonita, Sarah morre no lugar do marido após emboscada

Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros na madrugada de domingo (6), após ser usada como ameaça por criminosos durante a perseguição ao companheiro. Sarah Beatriz Porfírio da Silva estava na garupa de uma motocicleta quando o casal foi atacado.

O crime aconteceu na Avenida Beberibe, no bairro do Porto da Madeira, na Zona Norte do Recife. De acordo com as investigações, os dois foram perseguidos por homens em um carro, que colidiram de forma proposital contra a moto. Com a batida, Sarah e o companheiro, Samuel Barbosa de Moura, de 22 anos, caíram no chão.