Filho salva a mãe que foi incendiada por ex após discussão

O crime aconteceu em Santa Bárbara do Leste, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar, o agressor, de 35 anos, ateou fogo na vítima após uma discussão dentro da residência do casal. O filho da mulher, maior de idade, ouviu os gritos, apagou as chamas e buscou ajuda com um vizinho, que acionou o socorro.

Uma mulher de 42 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada deste sábado (5), após ser incendiada pelo companheiro durante uma briga. Ela teve o corpo coberto com gasolina e foi socorrida em estado grave com queimaduras.

A vítima foi encaminhada para a UPA de Caratinga com queimaduras graves em várias partes do corpo. O filho também sofreu queimaduras durante o resgate da mãe.

Após o ataque, o suspeito fugiu de moto e seguiu até a casa de parentes na cidade, onde tentou tirar a própria vida ao se lançar do terceiro andar do prédio. Ele foi socorrido por vizinhos e levado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com fraturas e queimaduras. O homem foi preso em flagrante e permanece internado sob escolta policial, aguardando transferência devido à gravidade de seu estado de saúde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio na residência do casal. Foram necessários cerca de 40 minutos de trabalho e o uso de 200 litros de água para apagar as chamas. A perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as circunstâncias do crime.