Dentista morre após ser atropelada por motorista bêbado

Uma dentista de 26 anos morreu após ser atingida por um carro conduzido por um motorista embriagado. O acidente aconteceu neste domingo (6) e envolveu duas motocicletas. A vítima, Kamilla Morais Madrona, não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na avenida Tancredo Neves, trecho urbano da BR-381, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 21 anos invadiu a contramão e atingiu as motos. Kamilla foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital José Maria de Morais, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.