De surpresa: foi à loja da ex e roubou roupas, iPhone e notebook

Um homem de 25 anos invadiu a loja da ex-namorada e furtou 81 peças de roupa, um celular e um notebook na tarde desta segunda-feira (7). A vítima, de 28 anos, já havia solicitado uma medida protetiva contra o suspeito, que estava proibido de se aproximar dela.

O caso aconteceu no bairro Santa Margarida, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, antes do crime, o autor enviou uma mensagem à ex-companheira afirmando que ela teria “uma surpresa”. No momento da invasão, a mulher não estava no local.