Cachorro solto volta para casa com corpo de bebê recém-nascido

O corpo de um possível bebê recém-nascido foi encontrado na manhã desta segunda-feira (7), após ser carregado por cães até o quintal de uma residência. A Polícia Militar foi acionada logo após o morador notar a presença do cadáver próximo à casa.

O caso ocorreu na zona rural de Cássia, no Sul de Minas, a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade, na direção de Ibiraci. Segundo relato do morador da fazenda, ele havia soltado os cachorros para passear e, algum tempo depois, os animais retornaram com o corpo.