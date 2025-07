Que malandro! Usava drone para fazer imagens íntim@s dos vizinhos

Um jovem de 22 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (8) sob suspeita de registrar imagens íntimas de moradores com o uso de um drone. A ação foi denunciada à Polícia Militar por duas pessoas que notaram o equipamento voando em baixa altitude sobre suas residências.

O caso ocorreu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo a PM, o drone foi localizado após pousar no telhado de uma casa no bairro Belvedere 2. Os policiais foram até o imóvel e identificaram o operador do equipamento, que inicialmente negou envolvimento, mas depois confessou ser o responsável pelo voo.