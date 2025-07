Incrível! Homem de 61 anos é achado no estômago de cobra gigante

A vítima foi identificada como La Noti, um morador conhecido de um vilarejo próximo à cidade de Batauga. Na sexta-feira (4), ele saiu de casa afirmando que iria cuidar dos animais, mas não retornou. Familiares, preocupados com seu desaparecimento, acionaram vizinhos e iniciaram as buscas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um agricultor de 61 anos foi encontrado morto dentro do corpo de uma cobra gigante no último sábado (5). O caso, que chamou atenção internacionalmente, ocorreu na zona rural da ilha de Sulawesi.

Horas depois, a motocicleta do agricultor foi localizada abandonada às margens de uma estrada em uma área de floresta. Durante as buscas, os moradores encontraram uma píton com cerca de oito metros de comprimento, imóvel e com uma protuberância visível no abdômen.

O animal foi capturado. Quando os moradores abriram a cobra, encontraram o corpo do homem ainda intacto em seu interior. O chefe de polícia local, Masud Gunawan, confirmou o caso e aproveitou para fazer um alerta à população.

“Orientamos os moradores a redobrarem a atenção ao trabalhar sozinhos na floresta, especialmente em áreas onde há presença de grandes serpentes”, declarou à imprensa local.