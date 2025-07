São José Basket anuncia renovação de contrato com Adyel

O ala-armador Adyel, de 23 anos, é o primeiro reforço do São José Basket confirmado para a temporada 2025/2026. Na verdade, ele teve seu contrato renovado, já que esteve com o time na temporada passada, onde foi um dos principais destaques.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agora, o que muda mesmo é o status do jogador: afinal de contas, neste período, ele foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira e, com isso, está em um novo patamar no time comandado pelo técnico Régis Marrelli.