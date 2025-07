Clássico do Vale tem nova data e horário no Joaquinzão, confira

O Clássico do Vale entre Taubaté e São José, pela sexta rodada da Copa Paulista, terá nova data e horário. No início da noite desta terça-feira (8), a diretoria do Burro da Central anunciou que a nova data será no dia 20 de julho, domingo, a partir das 15h, no estádio Joaquinzão.

Inicialmente, o jogo seria na noite de sexta-feira (18), às 19h30, horário que o clube vem mandando os seus jogos em casa. Porém, visando maior público e renda, mudou o jogo para o domingo.