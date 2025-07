Mãe viu criminosos atirarem no corpo do filho durante velório

Enquanto velava o filho, uma mãe foi surpreendida por um grupo criminoso, que invadiu o velório com armas em punho. A mãe, cadeirante, estava diante do caixão. Houve um corre-corre, mas a mãe permaneceu no local. Os bandidos, então, foram em direção ao caixão e efetuaram três disparos no rosto do jovem que estava sendo velado.

O caso aconteceu no último domingo (6), no Piauí. A mando de um traficante local, os bandidos invadiram o velório do mototaxista Francisco Eduardo Nascimento Santos, que foi assassinado na noite de sábado (5). Eles seriam integrantes da quadrilha chamada 'Bonde dos 40'.