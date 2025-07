Foragido por homicídio em Jacareí é preso em Passa Quatro (MG)

Um jovem de 21 anos, foragido da Justiça por homicídio em Jacareí (SP), foi preso nesta terça-feira (8) em Passa Quatro, no Sul de Minas Gerais.



Ele foi encontrado escondido na zona rural do município, no bairro Sertão dos Martins, e detido durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar de São Paulo, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jacareí e a Polícia Militar de Minas Gerais.

