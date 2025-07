Gato preso entre paredes é resgatado pelos bombeiros na região

Um gato que ficou preso entre duas paredes de uma residência em Caraguatatuba, na tarde desta terça-feira (8), foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

O animal estava preso em uma casa na rua Benedito Miguel da Costa, no bairro Rio do Ouro. Os tutores acionaram os bombeiros.