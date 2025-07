Idosa de 81 anos encontra corpo da filha boiando na piscina

Uma idosa, de 81 anos, achou a filha, de 56 anos, morta dentro da piscina, em Uberlândia (MG), nesta última segunda-feira (7).

Segundo informações preliminares, a suspeita é que a mulher tenha sofrido uma crise epiléptica antes de cair na piscina.