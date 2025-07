PF prende homem no Vale por baixar imagens de abuso sexual

A PF (Polícia Federal) prendeu um morador de Campos do Jordão em flagrante, na manhã desta terça-feira (8), ao ser flagrado baixando imagens de exploração sexual infanto-juvenil.

A corporação realizava mais uma fase da operação ‘Anjo Protetor’ quando o suspeito foi flagrado cometendo o crime. Ele era alvo de buscas da PF, que cumpriu mandado de busca e apreensão em uma casa no bairro Boa Vista. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Federal de Taubaté.