Mulher sumida há 3 dias é encontrada morta em matagal no litoral

Raquel Pinheiro Aranda, de 49 anos, morreu menos de cinco horas antes de ser encontrada em uma região de mata em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

As informações foram repassadas por um perito aos policiais militares no local da ocorrência. O profissional também considerou que o corpo da mulher não apresentava sinais de decomposição.

