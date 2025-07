Após alta de 900%, ação da Embraer pode subir ainda mais, diz BTG

A ação da Embraer está sendo negociada em um patamar de recorde histórico. Na segunda-feira (7), o papel fechou cotado em R$ 81,67 no encerramento do pregão – pico de R$ 83,96 no decorrer do dia.

Isso significa que quem comprou ações da companhia há cinco anos, ainda durante a pandemia, e manteve o ativo, viu o investimento se valorizar mais de 900%. Segundo avaliação do BTG Pactual, ainda há espaço para novas altas.