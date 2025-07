Bacharel em direito é encontrado morto a facadas dentro de casa

O corpo encontrado com ferimentos de faca em uma casa no centro de São Paulo, no último domingo (6), era do bacharel em direito Raphael Lagares, de 32 anos. Sem notícias de Raphael, vizinhos acionaram a Polícia Militar. De acordo com relatos feitos à polícia, o denunciante olhou pela fresta da porta e viu vestígios de sangue.

Também foi informado que a última movimentação no apartamento ocorreu no sábado (5), por volta das 7h. Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram Raphael enrolado em um cobertor, com parte do tecido na boca e múltiplos golpes de faca.