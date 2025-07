Um ano de saudade: família e amigos destacam legado de Loirinho

Um ano sem o pai e o avô, o homem que era o alicerce de uma família.

A morte do empresário e fazendeiro José Roberto de Andrade, de 59 anos, mais conhecido como Loirinho, morto há um ano no Vale do Paraíba. A saudade corta o coração de quem o conheceu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp