Quem matou Loirinho? Morte de fazendeiro segue impune no Vale

Em seguida, os dois homens envolvidos no crime fugiram rumo à rodovia Presidente Dutra, no sentido de São José dos Campos, de acordo com imagens de câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) de Taubaté.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou o empresário baleado ainda no carro, no banco do motorista, e a amiga do lado de fora do veículo. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado para prestar socorro, mas José Roberto já estava morto.

Sem brigas.

Uma testemunha contou aos policiais que estava com o empresário em um estabelecimento na Estrada do Barreiro, em Taubaté, na noite de sexta-feira, véspera do crime.