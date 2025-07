Abertura de empresas cresce 11,6% no primeiro semestre em S. José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ritmo de criação de empresas foi consistente ao longo dos seis primeiros meses do ano. Em janeiro de 2025, foram abertas 2.966 empresas, contra 2.064 em janeiro de 2024. Junho encerrou o semestre com 1.766 novas empresas, superando as 1.111 do mesmo mês em 2024.

A sequência de crescimento mostra um cenário de confiança e dinamismo no mercado local. De 2023 a 2025, o número de empresas abertas no primeiro semestre subiu de 6.757 para 12.512, um salto de 85,3%. A curva de crescimento reforça o papel de São José dos Campos como um dos principais polos empreendedores do país.

O crescimento em 2025 foi puxado pelos MEIs, que somaram 9.068 registros no primeiro semestre. Em 2024, o número foi de 8.704, o que representa um crescimento de 4,2%. Já os demais regimes empresariais tiveram um aumento ainda mais expressivo: foram 3.444 empresas abertas em 2025 contra 2.507 no mesmo período do ano anterior, uma alta de 37,4%.