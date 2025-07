Durante briga com namorada, homem sofre acidente e perde a vida

Durante uma briga com a namorada, um homem perdeu o controle de seu carro e caiu em um córrego, em Quitandinha (PR), na noite desta segunda-feira (7). O homem, identificado como Maikon Moura, morreu. A namorada sobreviveu ao acidente.

De acordo com a imprensa local, o carro bateu no meio-fio e caiu no córrego, com as rodas viradas para cima. Segundo informações preliminares, Maikon morreu afogado.