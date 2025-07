Médium promete ‘entrevistar’ extraterrestre ao vivo em São José

São José dos Campos será palco de um evento mediúnico e interplanetário no próximo domingo (13). Na ocasião, o professor, escritor e médium Laércio Fonseca, 69 anos, promete incorporar um extraterrestre ao vivo durante palestra na cidade. Além disso, ele disse que o ET vai responder a 10 perguntas do público.

“Essa é a quarta região que nós vamos fazendo esse trabalho e tem sido maravilhoso a manifestação dessas entidades e as perguntas e as respostas que ele tem dado a todos nós”, disse Laércio.