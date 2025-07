Pai e filho morrem em grave acidente; mulher sobrevive à tragédia

Pai e filho morreram em um trágico acidente ocorrido na BR-487, no norte do Paraná, nesta última segunda-feira (7). O grave acidente envolveu três veículos, na chamada Estrada Boiadeira. As vítimas estavam em um Gol. Uma mulher, que estava no banco do carona, sobreviveu à tragédia.

De acordo com a polícia, com base em informações preliminares, o carro teria invadido a pista contrária, atingindo um caminhão. Em seguida, o automóvel ainda chocou-se contra um outro carro.