Redenção da Serra realiza 1ª Festa do Mel para alavancar produção

Maior produtor de mel do Vale do Paraíba, a cidade de Redenção da Serra realiza a 1ª Festa do Mel no próximo final de semana, dias 12 e 13 de julho, na praça Dona Tereza Lobato e Avenida 10 de Fevereiro.

Segundo o secretário municipal de Agricultura, Aparicio Lemes da Silva Junior, o objetivo é estimular ainda mais a atividade e fortalecer a cadeia produtiva da apicultura, além de inserir o evento na agenda turística do município.