Bandidos levam R$ 34 mil em remédios de farmácia em São José

Criminosos invadiram uma farmácia na região central de São José dos Campos, na madrugada desta terça-feira (8), e roubaram 50 caixas de medicamentos, avaliados em R$ 34 mil, além de R$ 3.715 em dinheiro e três latas de energético.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Armados, os ladrões renderam os funcionários do estabelecimento, por volta das 3h30, na avenida Doutor Adhemar de Barros, na Vila Adyana, região central da cidade.