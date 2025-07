Taubaté encara o Santos na volta do Paulista Feminino

Após um ‘longe e tenebroso inverno’, o Taubaté volta a jogar pelo Campeonato Paulista Feminino. Na noite desta quarta-feira (9), recebe o Santos, a partir das 19h, no estádio Joaquinzão, que terá entrada gratuita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No Estadual, as Meninas do Burrão não entravam em campo desde o dia 4 de junho, quando foram goleadas por 5 a 1 pelo Corinthians, fora de casa. Depois, teve as paralisações por conta da Seleção Brasileira e dos Jogos Regionais.