Jovem invade escola, mata criança e fere 3 alunos e professora

Um adolescente invadiu uma escola e matou uma criança a facadas, além de ferir outras três e também uma professora. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira (8).

O crime aconteceu na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi. "Entrou na escola com uma faca, fez uso de bombinhas no chão para assustá-las. Duas foram atingidas com cortes na cabeça, de forma leve, e uma foi atingida com cortes na região do tórax", afirmou o prefeito.

O adolescente que praticou o ataque foi imobilizado por moradores e apreendido pela polícia. Segundo o prefeito, ele seria "conhecido na cidade" e faria tratamento psicológico.

*Com informações da Rádio Itatiaia