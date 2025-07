Neto cumpre promessa em Aparecida após a eliminação do Palmeiras

O apresentador e ex-jogador de futebol Neto cumpriu promessa no Santuário Nacional de Aparecida após a eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Neto aparece no pátio da Basílica Nacional no sábado (5), após a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Chelsea da Inglaterra, pelas quartas de final do torneio, que culminou na saída do time paulista da competição.