Homem é encontrado morto em bar na região; polícia investiga

A Polícia Civil de Caraguatatuba investiga a morte de um homem de 54 anos, identificado como Juvenal Souza Mira Filho, em um bar localizado na rua Vinte de Abril, no bairro Massaguaçu, região norte da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 2º Distrito Policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13h10 para atender uma ocorrência de possível morte súbita. No local, os agentes encontraram a vítima já sem sinais vitais, caída no interior do estabelecimento. O óbito foi confirmado por uma equipe do Samu.