'Livre de qualquer máscara': ex-Tiazinha celebra cirurgia no Vale

A atriz Suzana Alves, a ex-Tiazinha, celebrou o sucesso da operação que fez em Taubaté, na segunda-feira (7), para a retirada do silicone dos seios, que ela colocou no início dos anos 2000, no auge do sucesso. Na época, ela interpretava a personagem mascarada, um dos maiores símbolos sexuais do Brasil.

“Esperei muito por esse momento, chegou! Livre de qualquer máscara que me impedia de viver de verdade, sem dores, sem queimações, sem inflamações, sem superficialidade, sem aparências, liberta. Vida real. Natural novamente. Obrigada Senhor!”, escreveu a atriz em postagem no Instagram, onde tem 817 mil seguidores.