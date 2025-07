Menino de 4 anos morre atingido por cruz de antiga sepultura

Uma criança de 4 anos morreu esmagada por uma cruz de pedra de uma antiga sepultura, no norte da Inglaterra, no último sábado (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O pequeno Eli Testa, que era uma menino com transtorno do espectro autista, perdeu a vida em um cemitério na cidade de Rawtenstall. Ele estava no local com a família, para uma homenagem, quando a estrutura cedeu.