Adeus, Brás Chagas! Comunicador do Vale morre aos 56 anos

Jacareí se despede nesta terça-feira (8) de Brás Lourenço das Chagas e Silva, conhecido carinhosamente como Brás Chagas, comunicador atuante na região e figura respeitada no jornalismo local. Ele morreu na última segunda-feira (7), aos 56 anos, deixando familiares, amigos e colegas de profissão consternados.

Brás Chagas ficou conhecido por seu trabalho como repórter e apresentador, tendo passado por veículos importantes da região, como a Arena Vale TV, onde atuava mais recentemente. Carismático, engajado e sempre presente nas coberturas de eventos e no dia a dia da cidade, conquistou o carinho do público com sua linguagem direta e sua dedicação à informação de qualidade.