OVALE Cast: Podcast 'Mundo Novo' debate a Inteligência Artificial

Essas e muitas outras questões são o tema de “Mundo Novo”, o podcast de OVALE sobre inovação e tecnologia, que estreia nesta terça-feira (08/07), com um convidado especial: o engenheiro e professor Luiz Antônio Tozi, diretor da Fatec (Faculdade de Tecnologia) de São José dos Campos, ex-secretário executivo do Ministério da Educação e vice-superintendente do Centro Paula Souza. O podcast tem a condução do jornalista Xandu Alves, repórter-especial de OVALE .

Nesse campo, as perguntas são muitas ...

Quais os limites da Inteligência Artificial? Como fazer com que essa evolução tecnológica não venha a substituir o ser humano, mas, sim, o impulsione ainda mais? Qual o papel do ser humano em um mundo em transformação? A Super Inteligência Artificial poderá superar os seres humanos em raciocínio, criatividade e tomada de decisões?

“O mundo está em transformação, as placas tectônicas estão sem movendo. E o problema é que nós estamos lá, no meio do terremoto, tentando achar um lugar seguro”, disse Tozzi, graduado em Engenharia Naval e Oceânica pela USP, mestrado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo ITA e doutorado em Engenharia Mecânica-Produção também pelo ITA.

Para ele, o ser humano não vai ser substituído pela Inteligência Artificial. “Como a gente pode usar melhor todas essas ferramentas? Sendo cada vez mais humanos. Imagine uma rede social sem gente, é uma alta tecnologia, mas sem o humano, o que ela vale? Não vale nada. O próprio digital precisa do humano para que ele exista e subsista no futuro. O risco não é que um dia nós vamos ser absolutamente governados pela máquina, o grande risco é que a gente nos torne a imagem de seu criador. Hoje temos a imagem de um criador superior. Será que um vamos ser a imagem do computador?”, pergunta ele.