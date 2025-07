VÍDEO: Festa de rua termina em tiroteio com 3 mortos e feridos

Uma festa de rua no bairro de Greys Ferry, na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, terminou em tiroteio e deixou ao menos três mortos e diversas pessoas feridas na madrugada da segunda-feira (7). A informação foi confirmada por autoridades locais, que ainda apuram as circunstâncias do ataque.

De acordo com o jornal local, os feridos foram encaminhados para dois hospitais da região, enquanto a Polícia da Filadélfia encontrou pelo menos 66 cartuchos de munição na cena do crime. Até o momento, não há informações sobre suspeitos, e a investigação segue em andamento.